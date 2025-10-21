Icon

وظائف شاغرة لدى قطار سار

الثلاثاء ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٥ مساءً
وظائف شاغرة لدى قطار سار
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من النعيرية، والرياض.

تفاصيل وظائف قطار سار

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني ورشة العربات (النعيرية).

– أخصائي أول تسويق عقاري (الرياض).

– مهندس تخطيط الشحن (النعيرية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

