وظائف شاغرة لدى قطار سار

الهلال يقسو على السد القطري بثلاثية في بدوري أبطال آسيا للنخبة انطلاق أعمال جائزة الأحساء للتميّز في نسختها الثالثة لعام 2025 الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع أمام اليورو السعودية تؤكد أمام مؤتمر “الأونكتاد” التزامها برؤية 2030 ودعم التنمية المستدامة “الغطاء النباتي” يشارك في المبادرة التركية CLI حول إدارة حرائق الغابات نقل مواطن عبر الإخلاء الطبي من سلطنة عمان لاستكمال علاجه بالمملكة تناول الكاجو يوميًا يقلل الإجهاد التأكسدي ويحسن مؤشرات السمنة وظائف شاغرة في مصفاة ساتورب وظائف شاغرة لدى شركة أكوا باور اللواء المربع: هدفنا الوصول لـ 100% من الخدمات المؤتمتة عبر منصة أبشر
أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من النعيرية، والرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني ورشة العربات (النعيرية).
– أخصائي أول تسويق عقاري (الرياض).
– مهندس تخطيط الشحن (النعيرية).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)