حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى مجلس الضمان الصحي

الثلاثاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٧ مساءً
وظائف شاغرة لدى مجلس الضمان الصحي
المواطن- خالد الأحمد

أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بعدد من الإدارات التابعة للمجلس في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الضمان الصحي

وبيّنت إدارة المجلس أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة الأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات، علم الحاسوب، الأمن السيبراني)، ويفضل شهادة الماجستير.

– أخصائي أول التخطيط الاستراتيجي: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– مسؤول الأداء: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المجلس أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

