وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد

الجمعة ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٠ صباحاً
وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، ومحافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف مجموعة الراشد

وبيّنت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس المرور.

– مهندس مكتب فني.

– مهندس تخطيط مشاريع.

– مهندس موقع مشروع.

– مهندس السلامة.

– مساح.

– مشرف السلامة.

– مشغل رافعة شوكية.

– مسؤول علاقات حكومية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

