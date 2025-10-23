وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد تركي آل الشيخ: مليون زائر لـ موسم الرياض 2025 في 13 يومًا وظائف شاغرة في البنك الإسلامي وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والجمارك الهيئة الملكية بالرياض تعلن موعد إعلان نتائج أهلية المستحقين لشراء أراضٍ سكنية تضرر مركبتين جراء حريق بمحطة وقود في الرياض وظائف شاغرة لدى هيئة تطوير المدينة المنورة وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم القابضة بيع صقرين بـ 351 ألف ريال في الليلة الـ 12 لمزاد نادي الصقور تسجيل برج مدينة بريدة في سجل التراث العمراني الوطني الحديث
أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، ومحافظات المنطقة الشرقية.
وبيّنت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس المرور.
– مهندس مكتب فني.
– مهندس تخطيط مشاريع.
– مهندس موقع مشروع.
– مهندس السلامة.
– مساح.
– مشرف السلامة.
– مشغل رافعة شوكية.
– مسؤول علاقات حكومية.
وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 ديسمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)