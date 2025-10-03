Icon

وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم القابضة

وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم القابضة

الجمعة ٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٨ مساءً
وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم القابضة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع متاجر المجموعة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الفطيم القابضة

وأبرزت مجموعة الفطيم، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف عمليات الورشة: شهادة الدبلوم في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية)، أو ما يعادلها.

– ممثل خدمة العملاء: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– محاسب أول: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الفطيم القابضة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

