وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الالتزام البيئي

وأبرزت إدارة المركز، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير إدارة التطوير التنظيمي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة عامة، إدارة الموارد البشرية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير مشروع أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة المشاريع، الهندسة الصناعية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)