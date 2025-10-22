وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد للعيون

وظائف إدارية شاغرة في روابي القابضة وظائف شاغرة بـ فروع عيادات ديافيرم محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ علي عبدالله الجابر الصباح الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ علي عبدالله الجابر الصباح وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة أول ليلة لـ ساركوزي في السجن.. سجناء يهددونه ويتنمرون عليه تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني وزير الشؤون الإسلامية: الشيخ صالح الفوزان مفتيًا للمملكة.. أهل العلم والفضل خيرَ خلفٍ لخيرِ سلف ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 68234 شهيدًا و170373 مصابًا
أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مهندس أول برمجيات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الحاسوب، هندسة البرمجيات).
– صيدلي إكلينيكي: شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصص الصيدلة.
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)