وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك خالد

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس برمجيات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسوب، هندسة البرمجيات)، أو ما يعادلها.

– أخصائي المطالبات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، التأمين، إدارة المخاطر)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)