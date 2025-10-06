وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير الحقيل: إصدار مليون سجل عقاري يعكس نجاح التحول الرقمي في القطاع ضبط مواطن ارتكب مخالفات تخزين الحطب المحلي وتفحيمه بالمدينة المنورة منتخب الدفاع المدني يواصل استعداداته لبطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ القبض على مواطن نقل 11 مخالفًا لنظام أمن الحدود في جازان الجنيه الإسترليني يتراجع أمام الدولار ويستقر مقابل اليورو المهارات الرقمية تصوغ معيار النمو الجديد في ليرن سفارة السعودية في تركيا تحذر المواطنين من الطقس انطلاق بطولة وكالة شؤون الأفواج الأمنية لكرة القدم الثانية
أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مهندس برمجيات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسوب، هندسة البرمجيات)، أو ما يعادلها.
– أخصائي المطالبات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، التأمين، إدارة المخاطر)، أو ما يعادلها.
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)