حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب

الإثنين ٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٦ مساءً
وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف شركة ساتورب

وظائف شاغرة في CEER لصناعة السيارات

وظائف شاغرة في CEER لصناعة السيارات

غرفة ينبع تعلن عن وظائف شاغرة لدى شركة نسما

غرفة ينبع تعلن عن وظائف شاغرة لدى شركة نسما

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أول ضمان ومراقبة الجودة الكهربائية: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مشرف التخطيط: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

– مستشار أول قانوني: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)

