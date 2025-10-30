Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى هيئة السياحة

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠١ صباحاً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للسياحة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة السياحة

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول المنتجات الرقمية.

– مدير هندسة الاختبار.

– مدير محفظة الوجهات.

– مساعد مدير المنتجات الرقمية.

– مدير عمليات المكافآت السعودية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

