وظائف شاغرة لدى هيئة السياحة وظائف شاغرة بـ مجموعة روشن للتطوير وظائف شاغرة في شركة عبداللطيف جميل 19 وظيفة شاغرة في فروع شركة PARSONS موعد إيداع دعم حساب المواطن دفعة نوفمبر بدء تطبيق الدوام الشتوي في مدارس تعليم الرياض الأحد القادم الصناعة تصدر 85 رخصة تعدينية جديدة خلال سبتمبر الإعصار ميليسا يصل إلى جزر البهاما تعليم نجران يعتمد مواعيد الدوام الشتوي للمدارس الذهب يرتفع مع تراجع الدولار
أعلنت الهيئة السعودية للسياحة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول المنتجات الرقمية.
– مدير هندسة الاختبار.
– مدير محفظة الوجهات.
– مساعد مدير المنتجات الرقمية.
– مدير عمليات المكافآت السعودية.
وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)