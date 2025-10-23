وظائف شاغرة لدى هيئة تطوير المدينة المنورة وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم القابضة بيع صقرين بـ 351 ألف ريال في الليلة الـ 12 لمزاد نادي الصقور تسجيل برج مدينة بريدة في سجل التراث العمراني الوطني الحديث في حالة حرجة.. نقل مواطن بالإخلاء الطبي من القاهرة للعلاج بالمملكة مروج الشبو المخدر في قبضة الأمن بالشرقية سلمان للإغاثة يوزّع 213 سلة غذائية في مخيم لواء باباجان بأفغانستان وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للسياحة وظائف إدارية شاغرة في مجموعة روشن التعاون يفوز على الفيحاء ويقفز لوصافة دوري روشن
أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في منطقة المدينة المنورة.
وأبرزت هيئة تطوير المدينة المنورة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول علاقات عامة.
– اخصائي أول تصميم.
– أخصائي أول مشاركة وتنمية مجتمعية.
– أخصائي أول أمن سيبراني/ حماية و دفاع.
وأوضحت هيئة تطوير المدينة المنورة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)