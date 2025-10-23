وظائف شاغرة لدى هيئة تطوير المدينة المنورة

أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في منطقة المدينة المنورة.

تفاصيل وظائف هيئة تطوير المدينة المنورة

وأبرزت هيئة تطوير المدينة المنورة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول علاقات عامة.

– اخصائي أول تصميم.

– أخصائي أول مشاركة وتنمية مجتمعية.

– أخصائي أول أمن سيبراني/ حماية و دفاع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة تطوير المدينة المنورة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)