وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة عقارات الدولة

وأبرزت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محامي.

– مستشار أول/ أنشطة الاستشارات القانونية.

– رئيس مهندسين.

– كبير مستشارين/ أنشطة إدارة اللوائح.

– مستشار أول/ أنشطة إدارة اللوائح.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)