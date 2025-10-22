وظائف إدارية شاغرة في روابي القابضة وظائف شاغرة بـ فروع عيادات ديافيرم محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ علي عبدالله الجابر الصباح الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ علي عبدالله الجابر الصباح وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة أول ليلة لـ ساركوزي في السجن.. سجناء يهددونه ويتنمرون عليه تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني وزير الشؤون الإسلامية: الشيخ صالح الفوزان مفتيًا للمملكة.. أهل العلم والفضل خيرَ خلفٍ لخيرِ سلف ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 68234 شهيدًا و170373 مصابًا
أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محامي.
– مستشار أول/ أنشطة الاستشارات القانونية.
– رئيس مهندسين.
– كبير مستشارين/ أنشطة إدارة اللوائح.
– مستشار أول/ أنشطة إدارة اللوائح.
وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)