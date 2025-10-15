Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن

الأربعاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥١ مساءً
وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف، وتبوك، والظهران.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول السلامة والصحة والبيئة.

– مشرف الأسلحة.

– مدير العلاقات العامة والاتصالات.

– فني صيانة أنظمة المحركات.

– مشرف ورشة التصنيع.

– مدرب فني كهرباء/ الرادار.

– مدير ضمان الجودة.

– أخثائي الضمان/ التأمين.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

