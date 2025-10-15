وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي
أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف، وتبوك، والظهران.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول السلامة والصحة والبيئة.
– مشرف الأسلحة.
– مدير العلاقات العامة والاتصالات.
– فني صيانة أنظمة المحركات.
– مشرف ورشة التصنيع.
– مدرب فني كهرباء/ الرادار.
– مدير ضمان الجودة.
– أخثائي الضمان/ التأمين.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)