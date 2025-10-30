وظائف فنية شاغرة بـ الخطوط السعودية

إنفيديا تتجاوز 5 تريليونات دولار بفضل الذكاء الاصطناعي عملية ريو.. 119 قتيلاً في أعنف تدخل للشرطة بتاريخ البرازيل الرئيس السوري: السعودية نموذج رائد بالمنطقة في الأمن والاستقرار والاستثمار البنك الدولي: أسعار السلع ستتراجع إلى أدنى مستوياتها 5 مكملات غذائية لا تتناسب مع القهوة فرنسا.. الأمن يفشل في العثور على مجوهرات اللوفر الرئيس السوري يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة هيئة الأفلام تطلق آخر محطات مؤتمر النقد السينمائي الدولي المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” 25 نقطة أساس احباط تهريب 21 كيلوجرامًا من الحشيش و65 ألف قرص محظور بجازان
أعلنت شركة مجموعة الخطوط الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظة جدة.
وأبرزت شركة الخطوط الجوية السعودية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– فني ورشة آلات/ تشغيل المحركات.
– فني دعم صيانة الطائرات.
وأوضحت شركة الخطوط الجوية السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)