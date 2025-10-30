Icon

وظائف فنية شاغرة بـ الخطوط السعودية

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٢ صباحاً
وظائف فنية شاغرة بـ الخطوط السعودية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة الخطوط الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف الخطوط السعودية

وأبرزت شركة الخطوط الجوية السعودية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني ورشة آلات/ تشغيل المحركات.

– فني دعم صيانة الطائرات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخطوط الجوية السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

