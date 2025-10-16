Icon

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا Icon “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين Icon وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن Icon جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة Icon أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة Icon مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية Icon واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف فنية شاغرة لدى مصفاة ياسرف

الجمعة ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٤ صباحاً
وظائف فنية شاغرة لدى مصفاة ياسرف
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة ياسرف

وبيّنت شركة ياسرف، أنَ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
ضبط ثلاثيني سعودي يستقبل الباحثات عن وظائف في بيته

ضبط ثلاثيني سعودي يستقبل الباحثات عن وظائف في بيته

#وظائف شاغرة في شركة راشد الراشد وأولاده بالجبيل

#وظائف شاغرة في شركة راشد الراشد وأولاده بالجبيل

– فني معادن ميداني: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– ميكانيكي: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة ياسرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة البحر الأحمر للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة البحر الأحمر للتطوير

حصاد اليوم
جامعة نجران تُعلن عن وظائف أكاديمية لحملة البورد
حصاد اليوم

جامعة نجران تُعلن عن وظائف أكاديمية لحملة...

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ فروع شركة سدافكو
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ فروع شركة سدافكو

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى رتال للتطوير العمراني
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى رتال للتطوير العمراني

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بينبع
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بينبع

حصاد اليوم