وظائف فنية شاغرة لدى مصفاة ياسرف

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.
وبيّنت شركة ياسرف، أنَ الوظائف المتاحة على مسمى:
– فني معادن ميداني: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو أي تخصص ذي الصلة.
– ميكانيكي: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.
وأوضحت شركة ياسرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)