وظائف مدنية شاغرة لدى وزارة الدفاع

الأحد ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٤ صباحاً
وظائف مدنية شاغرة لدى وزارة الدفاع
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة بهيئة اتصالات وتقنية المعلومات للقوات المسلحة، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، على بند المساندة الفنية، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الدفاع

وأبرزت الوزارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل نظم المعلومات.

– فني دعم تقنية معلومات.

– أخصائي تقنية هندسة شبكات.

– مهندس حاسب آلي.

– مطور برامج.

شروط وظائف وزارة الدفاع

وبيّنت الوزارة، أنَّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلا على المؤهل المطلوب للوظيفة.

– يُفضل من لديه اختبار IELTS3.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك.

– ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي أو ارتكب عملاً مخلاً بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اعتباره.

– أن يكون غير متقاعد أو مفصول من الخدمة لأسباب تأديبية.

– اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار.

– اجتياز الكشف الطبي.

– إرفاق الهوية الوطنية + المؤهلات العلمية + معادلة الشهادة العلمية إذا كانت من خارج المملكة الكترونياً (PDF).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الوزارة أنّ التقديم مُتاح عن طريق بوابة القبول والتسجيل لوزارة الدفاع إلكترونياً عبر الرابط التالي: (هنا)، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 26 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 أكتوبر 2025م.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

