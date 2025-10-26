وظائف مدنية شاغرة لدى وزارة الدفاع

المرور يطرح مزاد اللوحات المُميزة عبر منصة أبشر درجات الحرارة.. مكة المكرمة الأعلى بـ37 مئوية وأبها الأدنى الإحصاء: فائض الميزان التجاري ينمو بنسبة 4.1% على أساس سنوي العاصفة “ميليسا” تتحول إلى إعصار وتحذيرات من فيضانات كارثية التعليم تنشر جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الدراسي العاشر أمير حائل يرعى حفل افتتاح ملتقى دراية في نسخته الثانية تعليم عسير يدعو للتسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق شرطة الرياض تباشر واقعة اعتداء على قائد مركبة ومرافقه بسلاح أبيض دوري روشن.. النصر يواصل صدارة الترتيب والهلال يحسم الكلاسيكو
أعلنت وزارة الدفاع ممثلة بهيئة اتصالات وتقنية المعلومات للقوات المسلحة، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، على بند المساندة الفنية، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مدينة الرياض.
وأبرزت الوزارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل نظم المعلومات.
– فني دعم تقنية معلومات.
– أخصائي تقنية هندسة شبكات.
– مهندس حاسب آلي.
– مطور برامج.
وبيّنت الوزارة، أنَّ شروط الوظائف المطلوبة هي:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلا على المؤهل المطلوب للوظيفة.
– يُفضل من لديه اختبار IELTS3.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك.
– ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي أو ارتكب عملاً مخلاً بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اعتباره.
– أن يكون غير متقاعد أو مفصول من الخدمة لأسباب تأديبية.
– اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار.
– اجتياز الكشف الطبي.
– إرفاق الهوية الوطنية + المؤهلات العلمية + معادلة الشهادة العلمية إذا كانت من خارج المملكة الكترونياً (PDF).
وأوضحت الوزارة أنّ التقديم مُتاح عن طريق بوابة القبول والتسجيل لوزارة الدفاع إلكترونياً عبر الرابط التالي: (هنا)، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 26 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 أكتوبر 2025م.
ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)