وظائف هندسية شاغرة بـ طيران أديل

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في محافظة جدة.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مهندس أول برمجيات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، هندسة البرمجيات)، أو ما يعادلها.
– مدير الصيانة والهندسة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الطيران، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)