Icon

سعد الخضر.. من شغف التفاصيل إلى منصة الإبداع Icon وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا Icon وظائف هندسية شاغرة بـ طيران أديل Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف إدارية شاغرة في الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon وظائف شاغرة لدى شركة المراعي Icon رئيسة كوسوفا تصل إلى الرياض Icon رصد سديم الجبار في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1050 سلة غذائية في حلفا وعبري بالسودان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف هندسية شاغرة بـ طيران أديل

الأحد ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٨ مساءً
وظائف هندسية شاغرة بـ طيران أديل
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف طيران أديل

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا

وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا

وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي

وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي

– مهندس أول برمجيات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، هندسة البرمجيات)، أو ما يعادلها.

– مدير الصيانة والهندسة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الطيران، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة المراعي

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة في مجموعة روشن
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في مجموعة روشن

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للسياحة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للسياحة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة بترورابغ
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة بترورابغ

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة طيران الرياض
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة طيران الرياض

حصاد اليوم
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة BAE SYSTEMS
حصاد اليوم

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة BAE SYSTEMS

حصاد اليوم