حصاد اليوم
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة BAE SYSTEMS

الجمعة ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٩ صباحاً
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة BAE SYSTEMS
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والرياض.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدرب القيادة والتحكم.

– مدير الاعتماد والضمان.

– مستشار أول الجغرافية المكانية.

– أخصائي أول تطوير تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية.

– مدير المشتريات.

– مدير الامتثال/ هندسة أنظمة الأسلحة والذخائر.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

