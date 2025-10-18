وفاة تشين يانغ الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي
توفي عالم الفيزياء الشهير تشن نينغ يانغ الحائز على جائزة نوبل وأكاديمي في الأكاديمية الصينية للعلوم، اليوم السبت، في بكين عن عمر ناهز 103 أعوام، وفقا لجامعة تسينغهوا.
ووُلد يانغ في مدينة خفي بمقاطعة آنهوي بشرقي الصين عام 1922. وفي أربعينيات القرن الماضي، سافر إلى الولايات المتحدة لاستكمال دراساته الأكاديمية، ثم شغل مناصب تدريسية. وحاز على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1957.
وتعد نظرية مقياس يانغ-ميلز، التي قدمها يانغ وروبرت ميلز، من أهم الإنجازات في مجال الفيزياء في القرن العشرين.
وعلى مدار أكثر من 20 عاماً منذ عودته إلى الصين، عمل يانغ في مجال التدريس في جامعة تسينغهوا، وقدم مساهمات قيمة في تنمية الأكفاء واستقطابها وتعزيز التبادل الأكاديمي الدولي.