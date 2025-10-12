‏وفاة عبدالله نصيف نائب رئيس مجلس الشورى الأسبق

إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟ وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة بشركة طيران أديل الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟ الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الأحد، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الأسبق الدكتور عبدالله عمر نصيف عن عمر ناهز الـ 86 عامًا.
يذكر أن الدكتور نصيف، رحمه الله، تولى خلال مسيرته عددًا من المناصب من بينها إدارة جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، بالإضافة إلى شغله لمنصب نائب رئيس مجلس الشورى السعودي.