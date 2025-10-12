Icon

عن عمر ناهز الـ 86 عامًا

‏وفاة عبدالله نصيف نائب رئيس مجلس الشورى الأسبق

الأحد ١٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:١٩ مساءً
‏وفاة عبدالله نصيف نائب رئيس مجلس الشورى الأسبق
المواطن - فريق التحرير

انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الأحد، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الأسبق الدكتور عبدالله عمر نصيف عن عمر ناهز الـ 86 عامًا.

يذكر أن الدكتور ‏نصيف، رحمه الله، تولى خلال مسيرته عددًا من المناصب من بينها إدارة جامعة الملك عبدالعزيز في ‫جدة‬⁩، بالإضافة إلى شغله لمنصب نائب رئيس مجلس الشورى السعودي.

