‏وفاة عبدالله نصيف نائب رئيس مجلس الشورى الأسبق

انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الأحد، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الأسبق الدكتور عبدالله عمر نصيف عن عمر ناهز الـ 86 عامًا.

يذكر أن الدكتور ‏نصيف، رحمه الله، تولى خلال مسيرته عددًا من المناصب من بينها إدارة جامعة الملك عبدالعزيز في ‫جدة‬⁩، بالإضافة إلى شغله لمنصب نائب رئيس مجلس الشورى السعودي.