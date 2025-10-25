Icon

وفاة ملكة تايلاند الأم سيريكيت

السبت ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٨ صباحاً
وفاة ملكة تايلاند الأم سيريكيت
المواطن - فريق التحرير

أعلنت العائلة المالكة في تايلاند أن الملكة الأم سيريكيت توفيت عن عمر ناهز 93 عامًا في أحد مستشفيات بانكوك.

وكانت سيريكيت متزوجة من الملك بوميبول أدولياديج الذي توفي عام 2016 بعد سبعة عقود على العرش، وهي والدة الملك ماها فاجيرالونجكورن، وقد عانت من أمراض عديدة، ونادرًا ما كانت تظهر بشكل علني في الأعوام الأخيرة.

