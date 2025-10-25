وفاة ملكة تايلاند الأم سيريكيت العالم يقترب من القضاء على شلل الأطفال نهائيًا طقس السبت.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق بدءًا من الغد.. تطبيق الدوام الشتوي بتعليم عسير وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي وظائف شاغرة بـ فروع شركة EY وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS الفتح يتغلّب على الاتفاق بهدفين لهدف في دوري روشن وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر للتطوير اقتران القمر بنجمة قلب العقرب في سماء الشمالية
أعلنت العائلة المالكة في تايلاند أن الملكة الأم سيريكيت توفيت عن عمر ناهز 93 عامًا في أحد مستشفيات بانكوك.
وكانت سيريكيت متزوجة من الملك بوميبول أدولياديج الذي توفي عام 2016 بعد سبعة عقود على العرش، وهي والدة الملك ماها فاجيرالونجكورن، وقد عانت من أمراض عديدة، ونادرًا ما كانت تظهر بشكل علني في الأعوام الأخيرة.