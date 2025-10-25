وفاة ملكة تايلاند الأم سيريكيت

أعلنت العائلة المالكة في تايلاند أن الملكة الأم سيريكيت توفيت عن عمر ناهز 93 عامًا في أحد مستشفيات بانكوك.

وكانت سيريكيت متزوجة من الملك بوميبول أدولياديج الذي توفي عام 2016 بعد سبعة عقود على العرش، وهي والدة الملك ماها فاجيرالونجكورن، وقد عانت من أمراض عديدة، ونادرًا ما كانت تظهر بشكل علني في الأعوام الأخيرة.