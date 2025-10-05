Icon

جازان الطبيعة والرؤية.. تناغمٌ يُشكِّل ملامح التنمية المستدامة Icon ولي العهد يزور الشيخ بدر بن هزاع بن شقير الدويش في المستشفى Icon يزيد الراجحي يوضح حقيقة فيديو مشاركته في اليوم الوطني ويحذر: انتبهوا من ترويج الشائعات Icon الحج والعمرة: جميع أنواع التأشيرات تتيح أداء مناسك العمرة Icon تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل موسم الرياض 2025.. 11 منطقة ترفيهية و15 بطولة و34 معرضًا ومهرجانًا Icon الأحد القادم.. إجازة مطوّلة للطلاب والمعلمين Icon الأجواء الممطرة تتواصل في السعودية وتنبيهات من الأرصاد Icon شراكة لإنشاء 4 جسور مشاة بمواقع حيوية في مكة المكرمة Icon برشلونة يتعرض لهزيمة ثقيلة برباعية أمام إشبيلية Icon ضبط 6459 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

ولي العهد يزور الشيخ بدر بن هزاع بن شقير الدويش في المستشفى

الأحد ٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٨ مساءً
ولي العهد يزور الشيخ بدر بن هزاع بن شقير الدويش في المستشفى
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

زار ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  اليوم الأحد، الشيخ بدر بن هزاع بن شقير الدويش في المستشفى.

واطمأن سمو ولي العهد على صحة الشيخ بدر بن هزاع، سائلًا الله له الشفاء العاجل ودوام العافية.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس المصري

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس المصري

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بتوجيه ولي العهد.. إطلاق اسم سماحة المفتي على أحد شوارع الرياض
أخبار رئيسية

بتوجيه ولي العهد.. إطلاق اسم سماحة المفتي...

أخبار رئيسية
برعاية ولي العهد.. انطلاق أعمال مؤتمر الاستثمار الثقافي 2025 بالرياض
أخبار رئيسية

برعاية ولي العهد.. انطلاق أعمال مؤتمر الاستثمار...

أخبار رئيسية
ماجد الحقيل: توجيهات ولي العهد بشأن العقار تستهدف إعادة التوازن العقاري
السعودية اليوم

ماجد الحقيل: توجيهات ولي العهد بشأن العقار...

السعودية اليوم
نيابة عن الملك سلمان.. ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول المعينين لدى المملكة
السعودية اليوم

نيابة عن الملك سلمان.. ولي العهد يتسلم...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان سلطان بروناي دار السلام
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان سلطان بروناي...

السعودية اليوم
ماجد الحقيل: إطلاق برامج لدعم الأسر محدودة الدخل بتوجيه ولي العهد
السعودية اليوم

ماجد الحقيل: إطلاق برامج لدعم الأسر محدودة...

السعودية اليوم