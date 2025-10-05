ولي العهد يزور الشيخ بدر بن هزاع بن شقير الدويش في المستشفى

زار ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الأحد، الشيخ بدر بن هزاع بن شقير الدويش في المستشفى.

واطمأن سمو ولي العهد على صحة الشيخ بدر بن هزاع، سائلًا الله له الشفاء العاجل ودوام العافية.