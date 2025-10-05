جازان الطبيعة والرؤية.. تناغمٌ يُشكِّل ملامح التنمية المستدامة ولي العهد يزور الشيخ بدر بن هزاع بن شقير الدويش في المستشفى يزيد الراجحي يوضح حقيقة فيديو مشاركته في اليوم الوطني ويحذر: انتبهوا من ترويج الشائعات الحج والعمرة: جميع أنواع التأشيرات تتيح أداء مناسك العمرة تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل موسم الرياض 2025.. 11 منطقة ترفيهية و15 بطولة و34 معرضًا ومهرجانًا الأحد القادم.. إجازة مطوّلة للطلاب والمعلمين الأجواء الممطرة تتواصل في السعودية وتنبيهات من الأرصاد شراكة لإنشاء 4 جسور مشاة بمواقع حيوية في مكة المكرمة برشلونة يتعرض لهزيمة ثقيلة برباعية أمام إشبيلية ضبط 6459 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
زار ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الأحد، الشيخ بدر بن هزاع بن شقير الدويش في المستشفى.
واطمأن سمو ولي العهد على صحة الشيخ بدر بن هزاع، سائلًا الله له الشفاء العاجل ودوام العافية.