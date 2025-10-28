الهلال إلى ربع نهائي كأس الملك بالفوز على الأخدود مقتل 20 شخصًا خلال عملية للشرطة ضد عصابة إجرامية في البرازيل أمانة الشرقية: إغلاق طريق أبو حدرية الرئيسي باتجاه الجنوب مبادرة مستقبل الاستثمار تناقش الإنسانية وتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي ولي العهد يستعرض مجالات التعاون الرياضي مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على مدينة غزة تجمع طبي يناقش مستقبل رعاية الأورام النسائية والوراثية.. الخميس أرامكو تستحوذ على حصة أقلية من هيوماين وصندوق الاستثمارات يحتفظ بالأغلبية القادسية يقسو على الحزم بثلاثية ويصعد لربع نهائي كأس الملك الشباب يفوز على الزلفي ويتأهل لربع نهائي كأس الملك
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مكتب سموه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السيد جياني إنفانتينو.
وجرى خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون الرياضي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والفرص الواعدة لتطويره.
حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ عبدالعزيز طربزوني، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.