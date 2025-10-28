Icon

الهلال إلى ربع نهائي كأس الملك بالفوز على الأخدود Icon مقتل 20 شخصًا خلال عملية للشرطة ضد عصابة إجرامية في البرازيل Icon أمانة الشرقية: إغلاق طريق أبو حدرية الرئيسي باتجاه الجنوب  Icon مبادرة مستقبل الاستثمار تناقش الإنسانية وتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي Icon ولي العهد يستعرض مجالات التعاون الرياضي مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم Icon طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على مدينة غزة Icon تجمع طبي يناقش مستقبل رعاية الأورام النسائية والوراثية.. الخميس Icon أرامكو تستحوذ على حصة أقلية من هيوماين وصندوق الاستثمارات يحتفظ بالأغلبية Icon القادسية يقسو على الحزم بثلاثية ويصعد لربع نهائي كأس الملك Icon الشباب يفوز على الزلفي ويتأهل لربع نهائي كأس الملك Icon

في قصر اليمامة في الرياض

ولي العهد يستعرض مجالات التعاون الرياضي مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٥ مساءً
المواطن - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مكتب سموه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السيد جياني إنفانتينو.

وجرى خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون الرياضي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والفرص الواعدة لتطويره.

مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل بعض مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

ولي العهد يلتقي رئيس وزراء باكستان 

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ عبدالعزيز طربزوني، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

