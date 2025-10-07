Icon

بحثا سُبل تعزيز العمل المشترك

ولي العهد يستعرض هاتفيًا المستجدات الإقليمية مع ملك الأردن

الثلاثاء ٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤١ مساءً
المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وجرى خلال الاتصال استعراض أبرز المستجدات الإقليمية، وبحث سُبل تعزيز العمل المشترك وتكثيف الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.

