الأخضر يواجه إندونيسيا غدًا بافتتاح الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم التحف اليابانية تزيّن أجنحة معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 ولي العهد يستعرض هاتفيًا المستجدات الإقليمية مع ملك الأردن عملية نوعية تحبط تهريب 29.4 كيلوجرامًا من الحشيش بجازان أكثر من 300 ألف زائر لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 تويوتا تستدعي 400 ألف سيارة في أمريكا هل يسبب شاي الماتشا نقص الحديد في الجسم؟ انهيار مبنى وسط مدريد يسفر عن إصابة وفقدان 7 عمال استقرار النفط بعد زيادة تحالف أوبك+ الإنتاج بأقل من المتوقع سلمان العالمي للغة العربية يختتم مؤتمره السنوي بمشاركة 50 خبيرًا من 30 دولة
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وجرى خلال الاتصال استعراض أبرز المستجدات الإقليمية، وبحث سُبل تعزيز العمل المشترك وتكثيف الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.