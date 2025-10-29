ولي العهد يستقبل نائب رئيس جمهورية الصين ويستعرضان العلاقات الثنائية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، في الرياض، اليوم، معالي نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية السيد هان تشنغ.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون المشترك وآفاق تعزيزه، بالإضافة إلى بحث المستجدات في المنطقة وآخر التطورات على المستوى الدولي، وجهود البلدين تجاهها.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، ومعالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ محمد التويجري، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الأستاذ عبدالرحمن الحربي.

فيما حضر من الجانب الصيني السفير لدى المملكة السيد تشانغ هوا، ونائب رئيس لجنة التنمية والاصلاح الوطنية السيد وانغ تشانغ لين، ونائب وزير النقل السيد شوتشنغ قوانغ، ورئيس مجلس تعزيز التجارة الدولية الصيني السيد رن هونغ بين، ومبعوث الحكومات الصينية الخاص لشؤون الشرق الأوسط السيد تشاي جيون، ومساعد وزير التجارة السيد يوان شياو مينغ.

