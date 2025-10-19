Icon

ضبط 6,043 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon سناب شات السعودية تستعرض تجارب الواقع المعزّز في منتدى Joy Forum 2025 Icon مؤتمر MESTRO 2025 يناقش الذكاء الاصطناعي بعلاج الأورام Icon حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعرض لوعكة صحية في عرض البحر Icon انطلاق هاكاثون الذكاء الاصطناعي AgentX لتمكين الكفاءات الوطنية Icon طريقة لتحسين فاعلية علاج سرطان الثدي بين النساء الأصغر سنًّا Icon ولي العهد يعزي رئيس وزراء اليابان في وفاة توميتشي موراياما Icon جائزة الأميرة صيتة تنظم ملتقى دراية 2 بأكثر من 30 ورشة عمل  Icon نجم الشِّعْرَى اليَمانِيَّة يتلألأ بألوان متعددة فجر غد Icon الجامعة الإسلامية تُدشّن برنامج دبلوم القراءات عن بُعد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ولي العهد يعزي رئيس وزراء اليابان في وفاة توميتشي موراياما

الأحد ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:١٩ مساءً
ولي العهد يعزي رئيس وزراء اليابان في وفاة توميتشي موراياما
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لدولة السيد شيغيرو إيشيبا رئيس وزراء اليابان في وفاة السيد توميتشي موراياما رئيس وزراء اليابان الأسبق.

وقال سمو ولي العهد” تلقينا نبأ وفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق السيد توميتشي موراياما، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنين لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.

قد يهمّك أيضاً
الحقيل: توجيه محمد بن سلمان سيسرع ضخ المشروعات التنموية في الرياض بمختلف قطاعاتها

الحقيل: توجيه محمد بن سلمان سيسرع ضخ المشروعات التنموية في الرياض بمختلف...

فيديو.. محمد بن سلمان يعيد صياغة البروتوكول ويخلع البشت احترامًا لفيصل بن بندر

فيديو.. محمد بن سلمان يعيد صياغة البروتوكول ويخلع البشت احترامًا لفيصل بن...

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترامب: الأمير محمد بن سلمان قائد ملهم وقام بعمل رائع لبلاده
أخبار رئيسية

ترامب: الأمير محمد بن سلمان قائد ملهم...

أخبار رئيسية
بموافقة ولي العهد.. تجديد عضوية البنيان رئيسًا لمجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
أخبار رئيسية

بموافقة ولي العهد.. تجديد عضوية البنيان رئيسًا...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس كينيا في وفاة رئيس الوزراء السابق
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس كينيا...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية أذربيجان
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية...

السعودية اليوم