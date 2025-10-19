ولي العهد يعزي رئيس وزراء اليابان في وفاة توميتشي موراياما

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لدولة السيد شيغيرو إيشيبا رئيس وزراء اليابان في وفاة السيد توميتشي موراياما رئيس وزراء اليابان الأسبق.

وقال سمو ولي العهد” تلقينا نبأ وفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق السيد توميتشي موراياما، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنين لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.