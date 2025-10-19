ضبط 6,043 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع سناب شات السعودية تستعرض تجارب الواقع المعزّز في منتدى Joy Forum 2025 مؤتمر MESTRO 2025 يناقش الذكاء الاصطناعي بعلاج الأورام حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعرض لوعكة صحية في عرض البحر انطلاق هاكاثون الذكاء الاصطناعي AgentX لتمكين الكفاءات الوطنية طريقة لتحسين فاعلية علاج سرطان الثدي بين النساء الأصغر سنًّا ولي العهد يعزي رئيس وزراء اليابان في وفاة توميتشي موراياما جائزة الأميرة صيتة تنظم ملتقى دراية 2 بأكثر من 30 ورشة عمل نجم الشِّعْرَى اليَمانِيَّة يتلألأ بألوان متعددة فجر غد الجامعة الإسلامية تُدشّن برنامج دبلوم القراءات عن بُعد
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لدولة السيد شيغيرو إيشيبا رئيس وزراء اليابان في وفاة السيد توميتشي موراياما رئيس وزراء اليابان الأسبق.
وقال سمو ولي العهد” تلقينا نبأ وفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق السيد توميتشي موراياما، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنين لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.