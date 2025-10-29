ولي العهد يلتقي الرئيس السوري على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، برئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.