Icon

سكني: العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم Icon ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب في حائل Icon ولي العهد يلتقي الرئيس الموريتاني ورئيس وزراء ألبانيا Icon عبدالعزيز بن سعود يدشّن وحدة الأورام المتنقلة التابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية Icon اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – السوري يستعرض الفرص الاستثمارية الجديدة Icon مشروعات الطرق في مكة المكرمة تُحدث تحولًا في كفاءة الحركة وسلامة التنقل Icon ولي العهد يلتقي رئيسة كوسوفا ورئيس غويانا ورئيس وزراء الجبل الأسود Icon الملك سلمان وولي العهد يعزّيان ملك تايلند Icon إعلان نتائج المرشحين للقبول النهائي بدورة الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية Icon كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضباط الجامعيين 55 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ولي العهد يلتقي رئيسي موريتانيا ورواندا ورئيس وزراء ألبانيا

الإثنين ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٤٣ مساءً
ولي العهد يلتقي رئيسي موريتانيا ورواندا ورئيس وزراء ألبانيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية والوفد المرافق له، وذلك على هامش انعقاد النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين.

قد يهمّك أيضاً
ولي العهد يلتقي رئيسة كوسوفا ورئيس غويانا ورئيس وزراء الجبل الأسود

ولي العهد يلتقي رئيسة كوسوفا ورئيس غويانا ورئيس وزراء الجبل الأسود

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لسانت فنسنت وجزر الغرينادين

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لسانت فنسنت وجزر الغرينادين

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موريتانيا الأستاذ عبدالعزيز الرقابي.

كذلك التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا والوفد المرافق له، وذلك على هامش انعقاد النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص التعاون المشترك في مختلف المجالات.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد.

كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، دولة السيد إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا والوفد المرافق له، وذلك على هامش انعقاد النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
وجرى خلال اللقاء، بحث آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك والسُبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره.
حضر اللقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا الأستاذ فيصل غازي حفظي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مفتي المملكة ينوّه بدعم القيادة لجهاز الإفتاء ويُثني على جهود الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ
السعودية اليوم

مفتي المملكة ينوّه بدعم القيادة لجهاز الإفتاء...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لسانت فنسنت وجزر الغرينادين
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام...

السعودية اليوم
أمر ملكي.. تعيين الشيخ صالح الفوزان مفتيًا للمملكة ورئيسًا لهيئة كبار العلماء
أخبار رئيسية

أمر ملكي.. تعيين الشيخ صالح الفوزان مفتيًا...

أخبار رئيسية
ولي العهد يلتقي رئيسة كوسوفا ورئيس غويانا ورئيس وزراء الجبل الأسود
أخبار رئيسية

ولي العهد يلتقي رئيسة كوسوفا ورئيس غويانا...

أخبار رئيسية
ولي العهد يستقبل الأمراء والعلماء والوزراء وجمعًا من المواطنين
أخبار رئيسية

ولي العهد يستقبل الأمراء والعلماء والوزراء وجمعًا...

أخبار رئيسية
ولي العهد يهنئ ساناي تاكايتشي بمناسبة انتخابها رئيسة للوزراء في اليابان
أخبار رئيسية

ولي العهد يهنئ ساناي تاكايتشي بمناسبة انتخابها...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية النمسا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية...

السعودية اليوم
محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ علي عبدالله الجابر الصباح
السعودية اليوم

محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت...

السعودية اليوم