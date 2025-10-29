ولي العهد يلتقي برئيس جمهورية غينيا الاستوائية

الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثانية مساعدات إنسانية سعودية جديدة تعبر منفذ رفح إلى قطاع غزة ولي العهد يلتقي رئيس جمهورية كولومبيا ولي العهد يلتقي رئيس وزراء جمهورية كوبا ولي العهد يلتقي الرئيس السوري على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار لقاء ثلاثي يجمع ولي العهد والشرع ورئيسة كوسوفا في الرياض السعودية تُرحب بإعلان الحكومة السورية عن اعترافها بجمهورية كوسوفا حساب المواطن: صدور نتائج الأهلية للدورة 96 فريق طبي سعودي يجري 116 عملية جراحية دقيقة في دمشق بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ تواصل منافساتها بسباق 100 متر حواجز
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، برئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.
#واس pic.twitter.com/YPaVEV1UKf
— واس الأخبار الملكية (@spagov) October 29, 2025