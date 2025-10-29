Icon

على هامش انعقاد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار

ولي العهد يلتقي برئيس جمهورية غينيا الاستوائية

الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٤ مساءً
ولي العهد يلتقي برئيس جمهورية غينيا الاستوائية
المواطن - فريق التحرير

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، برئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

 

