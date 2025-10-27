Icon

مشروعات الطرق في مكة المكرمة تُحدث تحولًا في كفاءة الحركة وسلامة التنقل Icon ولي العهد يلتقي رئيسة كوسوفا ورئيس غويانا ورئيس وزراء الجبل الأسود Icon الملك سلمان وولي العهد يعزّيان ملك تايلند Icon إعلان نتائج المرشحين للقبول النهائي بدورة الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية Icon كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضباط الجامعيين 55 Icon التجارة تستدعي 64 دراجة هارلي ديفيدسون Icon العثور على مقبرة جماعية في سوريا تضم أطفالاً بملابسهم Icon تحذير.. العمل لساعات طويلة يؤثر على الدماغ بشكل كارثي Icon ضبط مواطن مخالف بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية Icon الضمان الاجتماعي يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ47 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ولي العهد يلتقي رئيسة كوسوفا ورئيس غويانا ورئيس وزراء الجبل الأسود

الإثنين ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:٥٥ مساءً
ولي العهد يلتقي رئيسة كوسوفا ورئيس غويانا ورئيس وزراء الجبل الأسود
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

التقى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رئيسة جمهورية كوسوفا وذلك على هامش انعقاد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

والتقى كذلك الأمير محمد بن سلمان برئيس جمهورية غويانا التعاونية وذلك على هامش انعقاد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لسانت فنسنت وجزر الغرينادين

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لسانت فنسنت وجزر الغرينادين

مفتي المملكة ينوّه بدعم القيادة لجهاز الإفتاء ويُثني على جهود الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

مفتي المملكة ينوّه بدعم القيادة لجهاز الإفتاء ويُثني على جهود الشيخ عبدالعزيز...

كما التقى ولي العهد، رئيس وزراء جمهورية الجبل الأسود وذلك على هامش انعقاد المؤتمر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ولي العهد يُعزي هاتفيًّا رئيس مجلس وزراء الكويت
السعودية اليوم

ولي العهد يُعزي هاتفيًّا رئيس مجلس وزراء...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لسانت فنسنت وجزر الغرينادين
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام...

السعودية اليوم
محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ علي عبدالله الجابر الصباح
السعودية اليوم

محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت...

السعودية اليوم
ولي العهد يستقبل الأمراء والعلماء والوزراء وجمعًا من المواطنين
أخبار رئيسية

ولي العهد يستقبل الأمراء والعلماء والوزراء وجمعًا...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ علي عبدالله الجابر الصباح
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت...

السعودية اليوم
أمر ملكي.. تعيين الشيخ صالح الفوزان مفتيًا للمملكة ورئيسًا لهيئة كبار العلماء
أخبار رئيسية

أمر ملكي.. تعيين الشيخ صالح الفوزان مفتيًا...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية النمسا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية...

السعودية اليوم
مفتي المملكة ينوّه بدعم القيادة لجهاز الإفتاء ويُثني على جهود الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ
السعودية اليوم

مفتي المملكة ينوّه بدعم القيادة لجهاز الإفتاء...

السعودية اليوم