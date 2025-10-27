ولي العهد يلتقي رئيسة كوسوفا ورئيس غويانا ورئيس وزراء الجبل الأسود

التقى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رئيسة جمهورية كوسوفا وذلك على هامش انعقاد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

والتقى كذلك الأمير محمد بن سلمان برئيس جمهورية غويانا التعاونية وذلك على هامش انعقاد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

كما التقى ولي العهد، رئيس وزراء جمهورية الجبل الأسود وذلك على هامش انعقاد المؤتمر.