مشروعات الطرق في مكة المكرمة تُحدث تحولًا في كفاءة الحركة وسلامة التنقل ولي العهد يلتقي رئيسة كوسوفا ورئيس غويانا ورئيس وزراء الجبل الأسود الملك سلمان وولي العهد يعزّيان ملك تايلند إعلان نتائج المرشحين للقبول النهائي بدورة الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضباط الجامعيين 55 التجارة تستدعي 64 دراجة هارلي ديفيدسون العثور على مقبرة جماعية في سوريا تضم أطفالاً بملابسهم تحذير.. العمل لساعات طويلة يؤثر على الدماغ بشكل كارثي ضبط مواطن مخالف بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية الضمان الاجتماعي يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ47
التقى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رئيسة جمهورية كوسوفا وذلك على هامش انعقاد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.
والتقى كذلك الأمير محمد بن سلمان برئيس جمهورية غويانا التعاونية وذلك على هامش انعقاد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.
كما التقى ولي العهد، رئيس وزراء جمهورية الجبل الأسود وذلك على هامش انعقاد المؤتمر.