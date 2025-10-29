Icon

ولي العهد يلتقي رئيس جمهورية كولومبيا Icon ولي العهد يلتقي رئيس وزراء جمهورية كوبا Icon ولي العهد يلتقي الرئيس السوري على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار Icon لقاء ثلاثي يجمع ولي العهد والشرع ورئيسة كوسوفا في الرياض Icon السعودية تُرحب بإعلان الحكومة السورية عن اعترافها بجمهورية كوسوفا Icon حساب المواطن: صدور نتائج الأهلية للدورة 96 Icon فريق طبي سعودي يجري 116 عملية جراحية دقيقة في دمشق Icon بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ تواصل منافساتها بسباق 100 متر حواجز Icon حرس الحدود بمنطقة جازان ينقذ مقيمًا من الغرق  Icon “التطوير الدفاعي” تنضم لعضوية برنامج التعاون الصناعي بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
على هامش انعقاد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار

ولي العهد يلتقي رئيس جمهورية كولومبيا

الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤٦ مساءً
ولي العهد يلتقي رئيس جمهورية كولومبيا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، برئيس جمهورية كولومبيا غوستافو فرانسيسكو بيترو أوريغو، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

https://twitter.com/spagov/status/1983590579973058632

قد يهمّك أيضاً
ولي العهد يلتقي رئيس وزراء جمهورية كوبا

ولي العهد يلتقي رئيس وزراء جمهورية كوبا

ولي العهد يلتقي الرئيس السوري على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار

ولي العهد يلتقي الرئيس السوري على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ولي العهد يُعزي هاتفيًّا رئيس مجلس وزراء الكويت
السعودية اليوم

ولي العهد يُعزي هاتفيًّا رئيس مجلس وزراء...

السعودية اليوم
ولي العهد يستقبل نائب رئيس جمهورية الصين ويستعرضان العلاقات الثنائية
أخبار رئيسية

ولي العهد يستقبل نائب رئيس جمهورية الصين...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لسانت فنسنت وجزر الغرينادين
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ علي عبدالله الجابر الصباح
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت...

السعودية اليوم
مفتي المملكة ينوّه بدعم القيادة لجهاز الإفتاء ويُثني على جهود الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ
السعودية اليوم

مفتي المملكة ينوّه بدعم القيادة لجهاز الإفتاء...

السعودية اليوم
ولي العهد يستعرض مجالات التعاون الرياضي مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم
أخبار رئيسية

ولي العهد يستعرض مجالات التعاون الرياضي مع...

أخبار رئيسية
ولي العهد يلتقي رئيسي موريتانيا ورواندا ورئيس وزراء ألبانيا
السعودية اليوم

ولي العهد يلتقي رئيسي موريتانيا ورواندا ورئيس...

السعودية اليوم
حديث جانبي يجمع ولي العهد مع ترمب الابن في مبادرة مستقبل الاستثمار
السعودية اليوم

حديث جانبي يجمع ولي العهد مع ترمب...

السعودية اليوم