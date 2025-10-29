ولي العهد يلتقي رئيس جمهورية كولومبيا

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، برئيس جمهورية كولومبيا غوستافو فرانسيسكو بيترو أوريغو، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

