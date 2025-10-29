ولي العهد يلتقي رئيس جمهورية كولومبيا ولي العهد يلتقي رئيس وزراء جمهورية كوبا ولي العهد يلتقي الرئيس السوري على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار لقاء ثلاثي يجمع ولي العهد والشرع ورئيسة كوسوفا في الرياض السعودية تُرحب بإعلان الحكومة السورية عن اعترافها بجمهورية كوسوفا حساب المواطن: صدور نتائج الأهلية للدورة 96 فريق طبي سعودي يجري 116 عملية جراحية دقيقة في دمشق بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ تواصل منافساتها بسباق 100 متر حواجز حرس الحدود بمنطقة جازان ينقذ مقيمًا من الغرق “التطوير الدفاعي” تنضم لعضوية برنامج التعاون الصناعي بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، برئيس جمهورية كولومبيا غوستافو فرانسيسكو بيترو أوريغو، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.
https://twitter.com/spagov/status/1983590579973058632