Icon

ولي العهد يلتقي رئيس وزراء باكستان  Icon سكني: العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم Icon ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب في حائل Icon ولي العهد يلتقي رئيسي موريتانيا ورواندا ورئيس وزراء ألبانيا Icon عبدالعزيز بن سعود يدشّن وحدة الأورام المتنقلة التابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية Icon اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – السوري يستعرض الفرص الاستثمارية الجديدة Icon مشروعات الطرق في مكة المكرمة تُحدث تحولًا في كفاءة الحركة وسلامة التنقل Icon ولي العهد يلتقي رئيسة كوسوفا ورئيس غويانا ورئيس وزراء الجبل الأسود Icon الملك سلمان وولي العهد يعزّيان ملك تايلند Icon إعلان نتائج المرشحين للقبول النهائي بدورة الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ولي العهد يلتقي رئيس وزراء باكستان 

الإثنين ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥١ مساءً
ولي العهد يلتقي رئيس وزراء باكستان 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، دولة السيد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية والوفد المرافق له، وذلك على هامش انعقاد النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص التعاون المشترك في مختلف المجالات.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية الأستاذ نواف المالكي.

قد يهمّك أيضاً
ولي العهد يلتقي رئيسي موريتانيا ورواندا ورئيس وزراء ألبانيا

ولي العهد يلتقي رئيسي موريتانيا ورواندا ورئيس وزراء ألبانيا

ولي العهد يلتقي رئيسة كوسوفا ورئيس غويانا ورئيس وزراء الجبل الأسود

ولي العهد يلتقي رئيسة كوسوفا ورئيس غويانا ورئيس وزراء الجبل الأسود

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ علي عبدالله الجابر الصباح
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت...

السعودية اليوم
ولي العهد يلتقي رئيسي موريتانيا ورواندا ورئيس وزراء ألبانيا
السعودية اليوم

ولي العهد يلتقي رئيسي موريتانيا ورواندا ورئيس...

السعودية اليوم
ولي العهد يُعزي هاتفيًّا رئيس مجلس وزراء الكويت
السعودية اليوم

ولي العهد يُعزي هاتفيًّا رئيس مجلس وزراء...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية النمسا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية...

السعودية اليوم
أمر ملكي.. تعيين الشيخ صالح الفوزان مفتيًا للمملكة ورئيسًا لهيئة كبار العلماء
أخبار رئيسية

أمر ملكي.. تعيين الشيخ صالح الفوزان مفتيًا...

أخبار رئيسية
ولي العهد يستقبل الأمراء والعلماء والوزراء وجمعًا من المواطنين
أخبار رئيسية

ولي العهد يستقبل الأمراء والعلماء والوزراء وجمعًا...

أخبار رئيسية
ولي العهد يهنئ ساناي تاكايتشي بمناسبة انتخابها رئيسة للوزراء في اليابان
أخبار رئيسية

ولي العهد يهنئ ساناي تاكايتشي بمناسبة انتخابها...

أخبار رئيسية
محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ علي عبدالله الجابر الصباح
السعودية اليوم

محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت...

السعودية اليوم