ولي العهد يلتقي رئيس وزراء جمهورية كوبا

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، برئيس وزراء جمهورية كوبا مانويل ماريرو كروز، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.