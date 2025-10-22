ولي العهد يهنئ ساناي تاكايتشي بمناسبة انتخابها رئيسة للوزراء في اليابان

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيدة ساناي تاكايتشي، بمناسبة انتخابها رئيسةً للوزراء في اليابان.

وقال سمو ولي العهد: “بمناسبة انتخابكم رئيسةً للوزراء في اليابان، يسرنا أن نبعث لدولتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب اليابان الصديق المزيد من التقدم والرقي، مشيدين بالعلاقات المتميزة التي تربط بين بلدينا الصديقين، والتي نحرص جميعًا على تنميتها في المجالات كافة”.