ولي العهد يُعزي هاتفيًّا رئيس مجلس وزراء الكويت

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، عبر خلاله عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة الشيخ علي عبدالله الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله- سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته.
فيما عبر سمو رئيس الوزراء الكويتي عن خالص شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الكريمة.