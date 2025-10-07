ولي عهد البحرين يستقبل فيصل بن فرحان 

قمر الحصاد النادر.. أول قمر عملاق في 2025 يزين سماء السعودية رينارد يؤكد جاهزية المنتخب السعودي لمواجهة إندونيسيا غدًا غرامة تصل إلى 6 آلاف ريال لمخالفة المراوغة بين المركبات ضبط مواطن رعي 10 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز وادي أم الدقيق في الباحة.. لوحة طبيعية آسرة تجمع الشلالات الخلابة والتنوع البيئي إصابة 3 أشخاص في تحطم مروحية بكاليفورنيا الأمريكية ضبط مخالف لاستخدامه حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بعسير الكهرباء: وثّقوا العدادات لتجنب فصل الخدمة طرح 24 مشروعًا عبر منصة استطلاع منها اشتراطات مغاسل الموتى مسجد ومركز القبلتين بالمدينة المنورة.. تكاملٌ بين العناية الدينية والتطوير العمراني
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين، اليوم في المنامة، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.
ونقل سموه في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، للقيادة البحرينية، وتمنياتهما لحكومة وشعب البحرين الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمّل سموه تحيات وتقدير القيادة البحرينية لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد والتمنيات لحكومة وشعب المملكة المزيد من الازدهار والرفاه.
كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها على كافة المستويات بما يخدم تطلعات قيادتي وشعبي البلدين، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين نايف بن بندر السديري، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية وليد السماعيل، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى، و رئيس فرق عمل الأمانة العامة لمجلس التنسيق السعودي البحريني المهندس فهد الحارثي.