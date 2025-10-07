Icon

قمر الحصاد النادر.. أول قمر عملاق في 2025 يزين سماء السعودية  Icon رينارد يؤكد جاهزية المنتخب السعودي لمواجهة إندونيسيا غدًا Icon غرامة تصل إلى 6 آلاف ريال لمخالفة المراوغة بين المركبات Icon ضبط مواطن رعي 10 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز Icon وادي أم الدقيق في الباحة.. لوحة طبيعية آسرة تجمع الشلالات الخلابة والتنوع البيئي Icon إصابة 3 أشخاص في تحطم مروحية بكاليفورنيا الأمريكية Icon ضبط مخالف لاستخدامه حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بعسير Icon الكهرباء: وثّقوا العدادات لتجنب فصل الخدمة Icon طرح 24 مشروعًا عبر منصة استطلاع منها اشتراطات مغاسل الموتى Icon مسجد ومركز القبلتين بالمدينة المنورة.. تكاملٌ بين العناية الدينية والتطوير العمراني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ولي عهد البحرين يستقبل فيصل بن فرحان 

الثلاثاء ٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٢١ مساءً
ولي عهد البحرين يستقبل فيصل بن فرحان 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين، اليوم في المنامة، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

ونقل سموه في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، للقيادة البحرينية، وتمنياتهما لحكومة وشعب البحرين الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمّل سموه تحيات وتقدير القيادة البحرينية لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد والتمنيات لحكومة وشعب المملكة المزيد من الازدهار والرفاه.

قد يهمّك أيضاً
فيصل بن فرحان: يجب حل الصراعات الإقليمية بالطرق السلمية

فيصل بن فرحان: يجب حل الصراعات الإقليمية بالطرق السلمية

عمران خان يستقبل وزير الخارجية ويبحثان العلاقات الثنائية وفرص الاستثمار

عمران خان يستقبل وزير الخارجية ويبحثان العلاقات الثنائية وفرص الاستثمار

كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها على كافة المستويات بما يخدم تطلعات قيادتي وشعبي البلدين، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين نايف بن بندر السديري، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية وليد السماعيل، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى، و رئيس فرق عمل الأمانة العامة لمجلس التنسيق السعودي البحريني المهندس فهد الحارثي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد