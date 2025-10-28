وول ستريت تسجّل مستويات قياسية جديدة

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع قياسي اليوم الثلاثاء، مدعومة بتوقعات متفائلة بشأن أرباح شركات كبرى مثل يونايتد هيلث ويو.بي.إس، بينما تجاوزت القيمة السوقية لشركة أبل حاجز (4 تريليونات دولار) لأول مرة، بدعم من الطلب القوي على أحدث إصدارات آيفون.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي بمقدار (207.8 نقاط) أو (0.44%) ليصل إلى (47,752.35 نقطة).

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار (22.6 نقطة) أو (0.33%) مسجلاً (6,897.74 نقطة)،

بينما كسب المؤشر ناسداك المجمع (129 نقطة) أو (0.55%) ليبلغ (23,766.46 نقطة).