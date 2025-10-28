وول ستريت تسجّل مستويات قياسية جديدة السعودية تُعرب عن بالغ قلقها للانتهاكات الإنسانية الجسيمة خلال هجمات الدعم السريع بالفاشر الأمم المتحدة تدعو إلى التضامن الدولي لمواجهة إعصار ميليسا “التخصصي” يحتفل بتدشين أول منشأة لتصنيع العلاجات الجينية والخلوية بالمملكة الرئيس السوري يستقبل فيصل بن فرحان ويستعرضان العلاقات الثنائية سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11674 نقطة انطلاق منافسات بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ في الرياض مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل بعض مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج إطلاق الإصدار الثاني من منصة تراضي بحزمة من التحسينات التطويرية طريق الأمير محمد بن سلمان شريان حيوي للحجاج من جدة إلى المسجد الحرام
فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع قياسي اليوم الثلاثاء، مدعومة بتوقعات متفائلة بشأن أرباح شركات كبرى مثل يونايتد هيلث ويو.بي.إس، بينما تجاوزت القيمة السوقية لشركة أبل حاجز (4 تريليونات دولار) لأول مرة، بدعم من الطلب القوي على أحدث إصدارات آيفون.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي بمقدار (207.8 نقاط) أو (0.44%) ليصل إلى (47,752.35 نقطة).
وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار (22.6 نقطة) أو (0.33%) مسجلاً (6,897.74 نقطة)،
بينما كسب المؤشر ناسداك المجمع (129 نقطة) أو (0.55%) ليبلغ (23,766.46 نقطة).