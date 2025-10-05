Icon

يزيد الراجحي يوضح حقيقة فيديو مشاركته في اليوم الوطني ويحذر: انتبهوا من ترويج الشائعات

الأحد ٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٥ مساءً
يزيد الراجحي يوضح حقيقة فيديو مشاركته في اليوم الوطني ويحذر: انتبهوا من ترويج الشائعات
المواطن - فريق التحرير

أوضح بطل الراليات ورجل الأعمال يزيد الراجحي حقيقة الفيديوهات المتداولة مؤخرًا، واضعًا حدًا للجدل الذي أُثير بعد نشره مقطع فيديو قبل أيام، تزامنًا مع احتفالات اليوم الوطني السعودي، مؤكدًا أن ما جرى تداوله على نطاق واسع تضمن تحريفًا واقتطاعًا لمضمون حديثه.

وقال الراجحي في فيديو توضيحي نشره عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “أقسم بالله العلي العظيم أنني لم أقصد في الفيديو أي جنسية، أو قضية، أو فئة معينة. المقطع كان مجرد مشاركة بسيطة بمناسبة اليوم الوطني، وقد تم الإعداد له قبل نحو شهر من نشره.”

وأضاف أن البعض قام باقتطاع جزء من الفيديو، وإضافة عبارات وتفسيرات غير صحيحة، ما أدى إلى إثارة الجدل وسوء الفهم، مشيرًا إلى أن الهدف من المقطع كان فقط التعبير عن الفرح والفخر بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وحذّر الراجحي من تداول المقاطع المضللة أو المقتطعة من سياقها دون التحقق من مصدرها، لما قد تسببه من إساءة أو بلبلة في الرأي العام، مطالبًا الجميع بتحري الدقة والمسؤولية في النشر والمشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُعد يزيد الراجحي من أبرز الشخصيات الرياضية السعودية، إذ حقق العديد من الإنجازات في بطولات الراليات العالمية، إلى جانب نشاطه الاستثماري والاجتماعي، ويحظى بمتابعة واسعة داخل المملكة وخارجها.

 

 

