يزيد الراجحي يوضح حقيقة فيديو مشاركته في اليوم الوطني ويحذر: انتبهوا من ترويج الشائعات

أوضح بطل الراليات ورجل الأعمال يزيد الراجحي حقيقة الفيديوهات المتداولة مؤخرًا، واضعًا حدًا للجدل الذي أُثير بعد نشره مقطع فيديو قبل أيام، تزامنًا مع احتفالات اليوم الوطني السعودي، مؤكدًا أن ما جرى تداوله على نطاق واسع تضمن تحريفًا واقتطاعًا لمضمون حديثه.

وقال الراجحي في فيديو توضيحي نشره عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “أقسم بالله العلي العظيم أنني لم أقصد في الفيديو أي جنسية، أو قضية، أو فئة معينة. المقطع كان مجرد مشاركة بسيطة بمناسبة اليوم الوطني، وقد تم الإعداد له قبل نحو شهر من نشره.”

#يزيد_الراجحي : اقسم بالله هذا ما حدث .. ولازم ننتبه من ترويج الشائعات. @Yazeed_AlRajhi pic.twitter.com/bngLih5W0a — صحيفة المواطن (@almowatennet) October 5, 2025

وأضاف أن البعض قام باقتطاع جزء من الفيديو، وإضافة عبارات وتفسيرات غير صحيحة، ما أدى إلى إثارة الجدل وسوء الفهم، مشيرًا إلى أن الهدف من المقطع كان فقط التعبير عن الفرح والفخر بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وحذّر الراجحي من تداول المقاطع المضللة أو المقتطعة من سياقها دون التحقق من مصدرها، لما قد تسببه من إساءة أو بلبلة في الرأي العام، مطالبًا الجميع بتحري الدقة والمسؤولية في النشر والمشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كلام من القلب الى القلب 🇸🇦🇸🇦🇸🇦💚💚💚#الحمدلله_على_نعم_السعودية pic.twitter.com/SMAARWybgF — يزيد محمد الراجحي (@Yazeed_AlRajhi) October 2, 2025

ويُعد يزيد الراجحي من أبرز الشخصيات الرياضية السعودية، إذ حقق العديد من الإنجازات في بطولات الراليات العالمية، إلى جانب نشاطه الاستثماري والاجتماعي، ويحظى بمتابعة واسعة داخل المملكة وخارجها.