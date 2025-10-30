Icon

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ينبع أعلى درجة حرارة اليوم بـ39 درجة والسودة 8 مئوية

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٧ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة المتوقعة ببعض مدن ومناطق المملكة.

وبحسب الأرصاد، تسجل ينبع أعلى درجة حرارة بـ39 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ 8 درجات مئوية ومكة المكرمة والمدينة المنورة 36، الأحساء 35، العلا 34، الدمام وجازان والخرج 33 درجة مئوية.

كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن جدة وتبوك وبريدة وعرعر وسكاكا 32، الرياض 31، الطائف 26، أبها 23، الباحة 22، السودة 16 درجة مئوية.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: السودة 7، الباحة 11، أبها وعرعر وسكاكا 12، الخرج 13، الطائف 14، الرياض 17، الدمام 19، المدينة المنورة 20، مكة المكرمة 25، جدة 26 درجة مئوية.

