يوتيوب يدفع 24 مليون دولار لتسوية نزاع مع ترامب

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٩ مساءً
يوتيوب يدفع 24 مليون دولار لتسوية نزاع مع ترامب
المواطن - فريق التحرير

أكدت شركة “يوتيوب” التابعة لـ شركة جوجل، موافقتها على دفع 24.5 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تعليق حسابه عام 2021 عقب هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول.

تسوية نزاع مع ترامب

وكشفت الوثائق المقدمة إلى محكمة اتحادية في ولاية كاليفورنيا أن 22 مليون دولار من قيمة التسوية ستخصص لصندوق “تراست فور ذا ناشونال مول” للمساهمة في تمويل إنشاء قاعة الاحتفالات الرسمية في البيت الأبيض، على أن يوزع المبلغ المتبقي على مدعين آخرين، من بينهم “الاتحاد المحافظ الأمريكي”.

وتعد جوجل أحدث شركة تكنولوجية كبرى تسوي دعاوى رفعها ترامب، ففي يناير وافقت “ميتا بلاتفورمز” على دفع 25 مليون دولار لتسوية دعوى مرتبطة بتعليق حسابه على “فيسبوك” عام 2021، كما وافقت منصة “إكس” التابعة لإيلون ماسك على تسوية دعوى مشابهة ضد الشركة التي كانت تعرف سابقاً بـ”تويتر” مقابل 10 ملايين دولار.

