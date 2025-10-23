⁧استدعاء 4,991 مركبة BMW عدة طرازات لخطر نشوب حريق بحجرة المحرك

Icon

الخميس ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٤٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 4,991 مركبة من عدة طرازات لشركة BMW تشمل موديلات الأعوام 2018 إلى 2022، وذلك لاحتمالية تسرّب الماء إلى وحدة بادئ تشغيل المحرك، مما قد يؤدي إلى حدوث تماس كهربائي يتسبب في خطر نشوب حريق داخل حجرة المحرك.

وقالت وزارة التجارة عبر منصة إكس أن الطرازات المشمولة في الاستدعاء تشمل BMW الفئات 3 و4 و5 و6 و7 و8، إضافة إلى طرازات X3 وX4 وX5 وX6 وX7، وكذلك Z4، داعيةً المالكين إلى التحقق من شمول رقم هيكل مركباتهم من خلال الموقع الإلكتروني لمركز الاستدعاءات .

وأكدت “التجارة” على ضرورة التواصل مع الوكيل المحلي للعلامة، لإجراء الإصلاحات المطلوبة مجّانًا، ضمانًا لسلامة المستخدمين، مشددة على أهمية عدم التهاون في تنفيذ إجراءات الاستدعاء لتفادي أي مخاطر محتملة.

