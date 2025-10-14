Icon

103 مدارس من المدينة المنورة تُحقّق التميّز المدرسي

الثلاثاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٨ صباحاً
103 مدارس من المدينة المنورة تُحقّق التميّز المدرسي
المواطن - واس

حققت 103 مدارس بمراحل التعليم الأولية في منطقة المدينة المنورة، مستوياتٍ متقدمة في نتائج التميّز المدرسي للعام الدراسي 2024 – 2025م، وذلك في الحفل الذي أقامته “هيئة تقويم التعليم والتدريب” أمس، لتكريم المدارس المتميّزة.

واحتلت الإدارة العامة للتعليم في منطقة المدينة المنورة المرتبة الثانية على مستوى المملكة في عدد المدارس المتميزة التي شملت 760 مدرسة حكومية وأهلية وعالمية حققت “التميّز المدرسي”، ما يُجسّد جودة الأداء، وتميز مخرجات القطاع التعليمي في مدارس المنطقة، وتميّز منظومتها التعليمية، وجهود منسوبيها في رفع مستوى الكفاءة والتحصيل وجودة التعليم.

وهنأ مدير الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر العبدالكريم المدارس الحاصلة على مستوى التميز المدرسي في الملتقى الوطني للتميّز المدرسي 2025، مثمنًا جهود مديري ومديرات المدارس ومنسوبيها، منوهًا بما بذلوه من عطاءٍ مُخلص، أسهم في تحقيق هذا التميّز المُستحق، وجهود أولياء الأمور والطلاب لدعمهم هذا التميّز، داعيًا إلى مواصلة العمل بروح الفريق لتحقيق المزيد من المنجزات النوعية في مسيرة التعليم بالمدينة المنورة.

