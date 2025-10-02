115 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الأول

أوضحت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، أن متوسط زمن العمرة خلال شهر ربيع الأول من تاريخ 1 / 3 / 1447هـ إلى 30 / 3 / 1447هـ، بلغ (115) دقيقة، وبلغت نسبة من أدَّى من المعتمرين الطواف في صحن المطاف بالمسجد الحرام (87%).

مدة زمن العمرة

وأفادت الهيئة أن المدة الزمنية للطواف خلال الشهر ذاته بلغت (46) دقيقة، ومدة السعي (47) دقيقة، وبلغت المدة الزمنية للتحرك من الساحات إلى المطاف (12) دقيقة، ومن المطاف إلى المسعى مدة (10) دقائق.

وأكدت الهيئة حرصها الدائم من خلال المتابعة الدقيقة على تسهيل وتيسير تحرك ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام ومرافقه؛ ليؤدوا مناسكهم بكل راحة واطمئنان وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.