115 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الأول

أمطار غزيرة على منطقة عسير حتى الثامنة مساء ما الفئات المشمولة من المرحلة الـ 4 لخدمة تحويل رواتب العمالة؟ وظائف شاغرة بـ شركة الأنظمة الميكانيكية وظائف شاغرة لدى فروع شركة جسارة إيلون ماسك يقترب من نصف تريليون دولار.. أغنى رجل في التاريخ أميركا ستخسر 15 مليار دولار كل أسبوع من الإغلاق موناكو يتعادل مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا وظائف شاغرة بـ شركة الخزف وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة في شركة تهيئة وصيانة الطائرات
أوضحت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، أن متوسط زمن العمرة خلال شهر ربيع الأول من تاريخ 1 / 3 / 1447هـ إلى 30 / 3 / 1447هـ، بلغ (115) دقيقة، وبلغت نسبة من أدَّى من المعتمرين الطواف في صحن المطاف بالمسجد الحرام (87%).
وأفادت الهيئة أن المدة الزمنية للطواف خلال الشهر ذاته بلغت (46) دقيقة، ومدة السعي (47) دقيقة، وبلغت المدة الزمنية للتحرك من الساحات إلى المطاف (12) دقيقة، ومن المطاف إلى المسعى مدة (10) دقائق.
وأكدت الهيئة حرصها الدائم من خلال المتابعة الدقيقة على تسهيل وتيسير تحرك ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام ومرافقه؛ ليؤدوا مناسكهم بكل راحة واطمئنان وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.