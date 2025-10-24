Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 1,100 من المواد الإيوائية المتنوعة في سول الصومالية  Icon وزارة الداخلية تُسهم في إحباط محاولة تهريب 25 كيلو كوكايين في ماليزيا Icon الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو Icon ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق Icon السعودية تقدم مشاريع صحية لبناء عالم خال من شلل الأطفال Icon ضبط مواطن رعى 25 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز Icon بدء أعمال السجل العقاري لـ 43 حيًا في الرياض والشرقية Icon حساب المواطن: شرط مهم لتسجيل الفرد المستقل Icon هيئة المحاسبين تحيل ممارسين غير نظاميين إلى النيابة العامة Icon خدمة جديدة من إيجار.. إتاحة طلب تعديل القيمة الإيجارية إلكترونيًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
92% من المعتمرين أدّوا الطواف داخل صحن المطاف

116 دقيقة متوسط زمن العمرة خلال ربيع الثاني

الجمعة ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٥ مساءً
116 دقيقة متوسط زمن العمرة خلال ربيع الثاني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن نتائج التجربة الميدانية لرحلة أداء العمرة خلال شهر ربيع الآخر 1447هـ، مشيرة إلى أن 92% من المعتمرين أدّوا الطواف داخل صحن المطاف، وهو ما يعكس كفاءة التنظيم وسهولة تدفق الحركة في أروقة الحرم.

متوسط زمن العمرة

وبحسب بيان الهيئة على منصة إكس، أظهرت التجربة أن متوسط زمن العمرة بلغ 116 دقيقة، توزعت بين مراحل التنقل من الساحات إلى صحن المطاف، ثم الطواف، والانتقال إلى المسعى، وأداء السعي، وصولًا إلى استكمال المناسك.

قد يهمّك أيضاً
موسم العمرة يشهد تدفقًا متزايدًا للمعتمرين والقاصدين للمدينة المنورة

موسم العمرة يشهد تدفقًا متزايدًا للمعتمرين والقاصدين للمدينة المنورة

الحج والعمرة: تجنّبوا الزحام والتدافع خلال أداء المناسك

الحج والعمرة: تجنّبوا الزحام والتدافع خلال أداء المناسك

وبلغت مدة السعي 46 دقيقة، مع أداء 83٪ من المعتمرين له في الدور الأرضي، في حين بلغ وقت الوصول من الساحات إلى المطاف 15 دقيقة، ومن المطاف إلى المسعى 13 دقيقة، في تجربة تُجسّد جودة إدارة الحشود وتسهيل أداء المناسك.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد