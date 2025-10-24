116 دقيقة متوسط زمن العمرة خلال ربيع الثاني

سلمان للإغاثة يوزّع 1,100 من المواد الإيوائية المتنوعة في سول الصومالية وزارة الداخلية تُسهم في إحباط محاولة تهريب 25 كيلو كوكايين في ماليزيا الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق السعودية تقدم مشاريع صحية لبناء عالم خال من شلل الأطفال ضبط مواطن رعى 25 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز بدء أعمال السجل العقاري لـ 43 حيًا في الرياض والشرقية حساب المواطن: شرط مهم لتسجيل الفرد المستقل هيئة المحاسبين تحيل ممارسين غير نظاميين إلى النيابة العامة خدمة جديدة من إيجار.. إتاحة طلب تعديل القيمة الإيجارية إلكترونيًا
كشفت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن نتائج التجربة الميدانية لرحلة أداء العمرة خلال شهر ربيع الآخر 1447هـ، مشيرة إلى أن 92% من المعتمرين أدّوا الطواف داخل صحن المطاف، وهو ما يعكس كفاءة التنظيم وسهولة تدفق الحركة في أروقة الحرم.
وبحسب بيان الهيئة على منصة إكس، أظهرت التجربة أن متوسط زمن العمرة بلغ 116 دقيقة، توزعت بين مراحل التنقل من الساحات إلى صحن المطاف، ثم الطواف، والانتقال إلى المسعى، وأداء السعي، وصولًا إلى استكمال المناسك.
وبلغت مدة السعي 46 دقيقة، مع أداء 83٪ من المعتمرين له في الدور الأرضي، في حين بلغ وقت الوصول من الساحات إلى المطاف 15 دقيقة، ومن المطاف إلى المسعى 13 دقيقة، في تجربة تُجسّد جودة إدارة الحشود وتسهيل أداء المناسك.