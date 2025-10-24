116 دقيقة متوسط زمن العمرة خلال ربيع الثاني

كشفت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن نتائج التجربة الميدانية لرحلة أداء العمرة خلال شهر ربيع الآخر 1447هـ، مشيرة إلى أن 92% من المعتمرين أدّوا الطواف داخل صحن المطاف، وهو ما يعكس كفاءة التنظيم وسهولة تدفق الحركة في أروقة الحرم.

متوسط زمن العمرة

وبحسب بيان الهيئة على منصة إكس، أظهرت التجربة أن متوسط زمن العمرة بلغ 116 دقيقة، توزعت بين مراحل التنقل من الساحات إلى صحن المطاف، ثم الطواف، والانتقال إلى المسعى، وأداء السعي، وصولًا إلى استكمال المناسك.

وبلغت مدة السعي 46 دقيقة، مع أداء 83٪ من المعتمرين له في الدور الأرضي، في حين بلغ وقت الوصول من الساحات إلى المطاف 15 دقيقة، ومن المطاف إلى المسعى 13 دقيقة، في تجربة تُجسّد جودة إدارة الحشود وتسهيل أداء المناسك.