128 ألف سجل تجاري مُصدر خلال الربع الثالث 2025

أصدرت وزارة التجارة نشرة قطاع الأعمال للربع الثالث من العام 2025م، مُتضمنةً نظرةً لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة.

وتطرقت النشرة لإجمالي السجلات التجارية المُصدرة خلال الربع الثالث بواقع أكثر من (128) ألف سجل تجاري، فيما وصل إجمالي السجلات إلى أكثر من (1.7) مليون سجل تجاري بجميع مناطق المملكة.

وتضمنت النشرة مؤشرات رئيسة لنمو قطاع الأعمال، حيث نمت المؤسسات 21% خلال السنوات الخمس الماضية وصولًا إلى أكثر من مليون و(200) ألف مؤسسة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة تجاوزت (500) ألف سجل تجاري بنمو 158%، ونمت سجلات الشركات المساهمة 49% وصولًا إلى (4,488) سجلًا تجاريًا بنهاية الربع الثالث مقارنة بالعام 2020.

وسلَّطت النشرة الضوء على التطور في القطاعات الواعدة، وأبرزت نمو السجلات التجارية في أنشطة: تطوير وصناعة الألعاب الإلكترونية، وتقنيات الواقع المعزز، والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية وغيرها من الأنشطة الواعدة في رؤية المملكة 2030.

ويمكن الاطلاع على النشرة الربعية لقطاع الأعمال عبر الرابط: ‏هنا.