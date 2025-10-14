Icon

14 مليون مستفيد من خدمات الضمان الصحي في السعودية 

الأحد ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٢ مساءً
14 مليون مستفيد من خدمات الضمان الصحي في السعودية 
المواطن - واس

أعلن مجلس الضمان الصحي أن عدد المستفيدين من الضمان الصحي الخاص في المملكة بلغ 14 مليون مستفيد خلال الربع الثالث من 2025، بما يعكس جهود المجلس في تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية، وتمكين المستفيدين من الحصول على رعاية صحية بجودة وكفاءة.

10 ملايين مستفيد

وبلغ عدد المشتركين في وثيقة الضمان الصحي الإلزامية من الأساسيين (10) ملايين مستفيد، فيما بلغ عدد التابعين (4 ملايين) مستفيد، منهم (4.5) ملايين مستفيد سعودي و(9.5) ملايين مستفيد غير سعودي؛ مما يعكس التزام المجلس بتنفيذ إستراتيجيته كجهة تنظيمية رائدة في تمكين خدمات الرعاية الصحية المرتكزة على المستفيد والمبنية على الجودة والكفاءة، وبما يسهم في تعزيز الالتزام برفع معدلات التغطية التأمينية وصولًا إلى مجتمع صحي مستدام.

وأكدت المتحدثة الرسمية لمجلس الضمان الصحي إيمان الطريقي، أن نمو عدد مستفيدي الضمان الصحي يُعد انعكاسًا لبرامج ومبادرات المجلس التي تهدف إلى تسهيل وصول المستفيدين إلى خدمات صحية عالية الجودة والكفاءة، وتمكين مزوّدي خدمات الرعاية الصحية وأصحاب العمل ضمن منظومة تتسم بالشفافية والابتكار.

وأضافت الطريقي: “يعمل المجلس بشكل دائم ومتجدد على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج النوعية التي تسهم في تحسين تجربة المستفيدين من الضمان الصحي، وتعزز الالتزام والامتثال في القطاع، وهو ما انعكس بشكل واضح على زيادة أعداد المستفيدين”.

وأشارت إلى أن المجلس يواصل جهوده لتحقيق رعاية صحية مبنية على الجودة والكفاءة، وتمكين أصحاب العمل من تطوير قدراتهم، إضافة إلى دعم الابتكار وتبنّي الحلول الذكية الحديثة، والارتقاء بمستوى حوكمة البيانات وجودتها وتعزيز مشاركتها، بما يحقق أثرًا إيجابيًا ملموسًا على صحة المستفيدين.

