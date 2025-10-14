ضبط أكثر من 6 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع الملك سلمان وولي العهد يهنئان كاثرين كونولي شروط تسجيل المتزوجة من غير سعودي في حساب المواطن 14 مليون مستفيد من خدمات الضمان الصحي في السعودية وصول قافلة إغاثية سعودية جديدة إلى قطاع غزة وزارة الدفاع توقّع مذكرات تعاون مع 10 جامعات لبناء القدرات وتبادل الخبرات ليلة لبنانية استثنائية تجمع إليسا ووائل كفوري في موسم الرياض التعليم تنفي تقليص إداراتها التعليمية إلى خمس مناطق كبرى طيران ناس يتوج كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط علاج جديد يقي مرضى السكري من فقدان البصر
أعلن مجلس الضمان الصحي أن عدد المستفيدين من الضمان الصحي الخاص في المملكة بلغ 14 مليون مستفيد خلال الربع الثالث من 2025، بما يعكس جهود المجلس في تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية، وتمكين المستفيدين من الحصول على رعاية صحية بجودة وكفاءة.
وبلغ عدد المشتركين في وثيقة الضمان الصحي الإلزامية من الأساسيين (10) ملايين مستفيد، فيما بلغ عدد التابعين (4 ملايين) مستفيد، منهم (4.5) ملايين مستفيد سعودي و(9.5) ملايين مستفيد غير سعودي؛ مما يعكس التزام المجلس بتنفيذ إستراتيجيته كجهة تنظيمية رائدة في تمكين خدمات الرعاية الصحية المرتكزة على المستفيد والمبنية على الجودة والكفاءة، وبما يسهم في تعزيز الالتزام برفع معدلات التغطية التأمينية وصولًا إلى مجتمع صحي مستدام.
وأكدت المتحدثة الرسمية لمجلس الضمان الصحي إيمان الطريقي، أن نمو عدد مستفيدي الضمان الصحي يُعد انعكاسًا لبرامج ومبادرات المجلس التي تهدف إلى تسهيل وصول المستفيدين إلى خدمات صحية عالية الجودة والكفاءة، وتمكين مزوّدي خدمات الرعاية الصحية وأصحاب العمل ضمن منظومة تتسم بالشفافية والابتكار.
وأضافت الطريقي: “يعمل المجلس بشكل دائم ومتجدد على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج النوعية التي تسهم في تحسين تجربة المستفيدين من الضمان الصحي، وتعزز الالتزام والامتثال في القطاع، وهو ما انعكس بشكل واضح على زيادة أعداد المستفيدين”.
وأشارت إلى أن المجلس يواصل جهوده لتحقيق رعاية صحية مبنية على الجودة والكفاءة، وتمكين أصحاب العمل من تطوير قدراتهم، إضافة إلى دعم الابتكار وتبنّي الحلول الذكية الحديثة، والارتقاء بمستوى حوكمة البيانات وجودتها وتعزيز مشاركتها، بما يحقق أثرًا إيجابيًا ملموسًا على صحة المستفيدين.