15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر

قُتل ثمانية أشخاص وأصيب سبعة آخرون في قصف بطائرة مسيّرة شنّته قوات الدعم السريع على مستشفى الفاشر، بحسب مصدر طبي.

قصف مدينة الفاشر

وتعد الفاشر آخر المدن الكبرى في دارفور الخاضعة لسيطرة الجيش، وتشهد منذ أشهر هجومًا هو الأعنف من قبل قوات الدعم السريع لانتزاعها.

وتسببت الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 في مقتل عشرات الآلاف ونزوح ملايين، فيما يعاني نحو 25 مليون سوداني من الجوع الحاد.

وقالت الأمم المتحدة: إن 80% من العائلات في الفاشر لا تستطيع الوصول إلى الرعاية الصحية، ومعظم المرافق الطبية توقفت عن العمل.

وتعاني المدينة المحاصرة منذ 18 شهرًا من نقص حاد في الغذاء والدواء، فيما اضطر السكان للاحتماء تحت الأرض بسبب القصف المستمر.

وحذّر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من كارثة وشيكة إذا لم يتم فك الحصار وحماية المدنيين.