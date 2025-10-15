القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية 15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام الأخضر يفوز على إندونيسيا ويقترب من التأهل لكأس العالم 2026 رئيس وزراء فرنسا المستقيل: حكومة جديد خلال 48 ساعة
قُتل ثمانية أشخاص وأصيب سبعة آخرون في قصف بطائرة مسيّرة شنّته قوات الدعم السريع على مستشفى الفاشر، بحسب مصدر طبي.
وتعد الفاشر آخر المدن الكبرى في دارفور الخاضعة لسيطرة الجيش، وتشهد منذ أشهر هجومًا هو الأعنف من قبل قوات الدعم السريع لانتزاعها.
وتسببت الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 في مقتل عشرات الآلاف ونزوح ملايين، فيما يعاني نحو 25 مليون سوداني من الجوع الحاد.
وقالت الأمم المتحدة: إن 80% من العائلات في الفاشر لا تستطيع الوصول إلى الرعاية الصحية، ومعظم المرافق الطبية توقفت عن العمل.
وتعاني المدينة المحاصرة منذ 18 شهرًا من نقص حاد في الغذاء والدواء، فيما اضطر السكان للاحتماء تحت الأرض بسبب القصف المستمر.
وحذّر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من كارثة وشيكة إذا لم يتم فك الحصار وحماية المدنيين.