16 وظيفة شاغرة بـ فروع شركة CEER

الأربعاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٦ صباحاً
16 وظيفة شاغرة بـ فروع شركة CEER
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية سير لصناعة السيارات الكهربائية “CEER”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة CEER

وأبرزت شركة سير، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس مساعد/ سلسلة توريد المصنع.

– أخصائي عمليات الورشة.

– مهندس مساع/ صيانة مرافق المصنع.

– مشغل/ سلسلة توريد المصنع.

– رئيس إنتاج سلسلة توريد المصنع.

– فني مرافق المصنع.

– رئيس فريق عمليات الورشة.

– مشغل عمليات الورشة.

– أخصائي المواد.

– رئيس فريق صيانة ورشة الدهان.

– فني صيانة ورشة الدهان.

– فني ميكانيكي مرافق المصنع.

– فني عمليات ورشة الطلاء.

– مهندس سلامة مرافق المصنع.

– مساعد مدير المشتريات/ الكهرباء والإلكترونيات.

– أخصائي أول التخطيط المالي وإعداد التقارير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سير، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

