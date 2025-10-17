Icon

40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي Icon تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025” Icon القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية Icon 15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر Icon بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر Icon هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا Icon فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا Icon استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه Icon البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل Icon انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

17 دراسة ومشروعًا بحثيًا للارتقاء بمنظومة خدمات الحج والعمرة

الخميس ٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٩ صباحاً
17 دراسة ومشروعًا بحثيًا للارتقاء بمنظومة خدمات الحج والعمرة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أجرى معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى خلال موسم الحج الماضي 17 دراسةً ومشروعًا بحثيًا، شملت مجالات الحشود، والأمن، والسلامة، ودراسات الإثراء والاستدامة، والتقنية والذكاء الاصطناعي؛ بهدف خدمة قاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين.

واستعرض المعهد خلال أعمال “الملتقى العلمي الـ25 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة” الذي تعقد أعماله بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات في المدينة المنورة، بتنظيم جامعة أم القرى، جهوده في إجراء الدراسات البحثية المرتبطة بخدمات قطاعي الحج والعمرة، مشيرًا إلى أن المشروعات العلمية شارك في تنفيذها 34 باحثًا أكاديميًا، إضافة إلى 458 من جامعي البيانات ضمن الجهود الشاملة التي يقدمها المعهد المتخصص في تطوير الخدمات المرتبطة بخدمة الحاج والزائر والمعتمر، والارتقاء بمنظومة الحج والعمرة عبر الاستفادة من التقنيات الحديثة لتحسين تجربة الحاج والمعتمر.

قد يهمّك أيضاً
إتاحة حجز مواعيد العمرة عبر اعتمرنا لجميع التأشيرات

إتاحة حجز مواعيد العمرة عبر اعتمرنا لجميع التأشيرات

ضوابط دخول مواطني مجلس التعاون الخليجي لأداء مناسك العمرة

ضوابط دخول مواطني مجلس التعاون الخليجي لأداء مناسك العمرة

وتضمنت أبرز المشروعات التي نفّذها المعهد خلال موسم الحج الماضي، مشروع الرقابة على بطاقة نسُك في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومشروع برنامج ترخيص وتأهيل العاملين في قطاع خدمة ضيوف الرحمن، ومبادرة “رافد الحرمين” لتأهيل وتدريب العاملين في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج والعمرة، إلى جانب جمع البيانات للدراسات البحثية المتعلقة بالصحة العامة في التجمعات البشرية خلال موسم الحج والعمرة، ومشروع تأهيل وتدريب مرشدي الحافلات، ومشروع الترجمة للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبرنامج تطوير العاملين بالقطاع السياحي لخدمة ضيوف الرحمن، ومشروع المركز الوطني لإدارة النفايات في الحج، ومشروع خدمات التدريب في مجال الضيافة خلال موسم الحج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الحج والعمرة: جميع أنواع التأشيرات تتيح أداء مناسك العمرة
السعودية اليوم

الحج والعمرة: جميع أنواع التأشيرات تتيح أداء...

السعودية اليوم