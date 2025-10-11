300 ألف ريال حصيلة اليوم الثاني لمزاد الهجن بمعرض الصقور

يُتيح مزاد الهجن بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، الذي يختتم اليوم، منصةً لعرض وبيع نخبة السلالات العربية الأصيلة، ودعم ملاك الهجن، وتعزيز استدامة هذا القطاع الواعد، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن.

وبيعت عدد (6) مطايا متنوعة بين قعدان وبكار بمبلغ تجاوز (300) ألف ريال، ووصل سعر أعلى مطية مبلغ (80) ألف ريال.

ويقام المزاد وفق ضوابط تضمن شفافية البيع وحماية حقوق المشاركين، وتشمل تسديد قيمة الصفقة خلال يوم واحد من انتهائها، مع اشتراط موافقة لجنة المزاد على إتمام البيع واعتماد الشراء رسميًا.

وتأتي مشاركة الاتحاد السعودي للهجن في المعرض بصفته راعيًا مشاركًا للمرة الأولى في تاريخه، وللمرة الثالثة على التوالي ضمن مشاركاته في فعاليات المعرض، تأكيدًا لدوره في إبراز رياضة الهجن بوصفها جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية والموروث الثقافي للمملكة.



يُذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، يختتم فعالياته اليوم في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، ليجسّد التقاء الهوايات الأصيلة التي شكّلت ملامح الحياة في الجزيرة العربية، ويُبرز مكانة المملكة بوصفها موطنًا للموروث الأصيل ووجهةً رائدةً للهوايات التراثية.