Icon

إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان  Icon هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟ Icon وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة Icon وظائف شاغرة بشركة طيران أديل Icon الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة Icon التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر Icon مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟ Icon الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال Icon وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة Icon مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

300 ألف ريال حصيلة اليوم الثاني لمزاد الهجن بمعرض الصقور

السبت ١١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١١ صباحاً
300 ألف ريال حصيلة اليوم الثاني لمزاد الهجن بمعرض الصقور
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يُتيح مزاد الهجن بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، الذي يختتم اليوم، منصةً لعرض وبيع نخبة السلالات العربية الأصيلة، ودعم ملاك الهجن، وتعزيز استدامة هذا القطاع الواعد، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن.

وبيعت عدد (6) مطايا متنوعة بين قعدان وبكار بمبلغ تجاوز (300) ألف ريال، ووصل سعر أعلى مطية مبلغ (80) ألف ريال.

قد يهمّك أيضاً
معرض الصقور يختتم فعالياته بحضور تجاوز 550 ألف زائر

معرض الصقور يختتم فعالياته بحضور تجاوز 550 ألف زائر

ترقب شعبي لمعرض الصقور والصيد السعودي2

ترقب شعبي لمعرض الصقور والصيد السعودي2

ويقام المزاد وفق ضوابط تضمن شفافية البيع وحماية حقوق المشاركين، وتشمل تسديد قيمة الصفقة خلال يوم واحد من انتهائها، مع اشتراط موافقة لجنة المزاد على إتمام البيع واعتماد الشراء رسميًا.

وتأتي مشاركة الاتحاد السعودي للهجن في المعرض بصفته راعيًا مشاركًا للمرة الأولى في تاريخه، وللمرة الثالثة على التوالي ضمن مشاركاته في فعاليات المعرض، تأكيدًا لدوره في إبراز رياضة الهجن بوصفها جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية والموروث الثقافي للمملكة.


يُذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، يختتم فعالياته اليوم في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، ليجسّد التقاء الهوايات الأصيلة التي شكّلت ملامح الحياة في الجزيرة العربية، ويُبرز مكانة المملكة بوصفها موطنًا للموروث الأصيل ووجهةً رائدةً للهوايات التراثية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الإنتاج المحلي تنتزع الصدارة في شوط “الحر” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور
السعودية اليوم

الإنتاج المحلي تنتزع الصدارة في شوط “الحر”...

السعودية اليوم
ختام مزاد الهجن بمبيعات وصلت مليون ونصف مليون ريال بمعرض الصقور
السعودية اليوم

ختام مزاد الهجن بمبيعات وصلت مليون ونصف...

السعودية اليوم