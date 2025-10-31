Icon

31 وظيفة شاغرة في مجموعة الراشد

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٠ صباحاً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف مجموعة الراشد

وبيّنت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مفتش مراقبة الجودة الميكانيكية.

– مشرف عمال ميكانيكي.

– موظف/ متلقي تصريح العمل.

– فني سقالات.

– مسؤول السلامة.

– فني تركيبات.

– فني ميكانيكي.

– كهربائي.

– فني تركيب الأنابيب.

– رئيس الأعمال المدنية.

– رئيس عمال الكهرباء.

– فني نجارة.

– مثبت الفولاذ.

– فني بناء.

– فني طلاء.

– فني لحام.

– مساعد مفتش مراقبة الجودة الكهربائية.

– منسق تقنية المعلومات/ الشبكات.

– مفتش مراقبة جودة الكهرباء والأجهزة.

– مفتش مراقبة الجودة المدنية.

– مفتش مراقبة الجودة الميكانيكية.

– مشرف تركيبات الأنابيب.

– مشرف الكهرباء والأجهزة.

– مشرف مدني.

– مهندس كهربائي.

– مهندس مدني.

– مهندس خطوط الأنابيب.

– مهندس ميكانيكي.

– مسؤول التوطين.

– مدير الواجهة.

– مشرف البناء.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

